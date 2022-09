Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

hHamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Soester Straße/ Marker Allee ist am Freitagnachmittag (2. September) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 37 Jährige aus Dortmund befuhr die Soester Straße gegen 14.45 Uhr mit einem Ford in Richtung Süden. In Höhe der Kreuzung zur Marker Allee kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 54 Jährigen aus Hamm. Diese hatte zuvor die Soester Straße in Richtung Norden befahren und beabsichtigte, nach links auf Marker Allee abzubiegen. Der Fiesta-Fahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. (es)

