Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220628.10 Wilster: Farbschmierereien an der Gemeinschaftsschule

Wilster (ots)

Am Montag um 8:30 Uhr meldete sich der Hausmeister der Gemeinschaftsschule am Schulzentrum bei der Polizei, nachdem dieser Farbschmierereien am Gebäude entdeckt hatte. Diese wurden an unterschiedlichen Stellen der Schule aufgesprüht. Der oder die Täter müssen auf das Dach des ersten und zweiten Obergeschosses geklettert sein, um die Wände zu beschmieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wilster unter 04823-92270 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell