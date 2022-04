Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein - Kennzeichendiebstähle, Zeugen gesucht -

Balduinstein (ots)

In der Nacht zum Montag (25.04.2022) wurden in der Gemeinde Balduinstein an mehreren Pkw's amtliche Kennzeichen entwendet. Derzeit bekannt sind fünf Fälle, wobei immer nur ein Kennzeichen gestohlen wurde. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Hain, Auf der Ecke und im Burgweg. Die Polizei Diez bittet Zeugen oder Hinweisgeber zu diesen Straftaten, ihre Beobachtungen telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

