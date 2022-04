Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Osterspai - Verstöße gegen das BtmG nach Technoveranstaltung

Osterspai (ots)

Im Rahmen von Abfahrtskontrollen nach einer Techno-Veranstaltung in Osterspai, welche an den Abenden des 22.04.2022 und 23.04.2022 stattfand, konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen am Nachmittag des 24.04.2022 mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In einem Fall kam es zu einer fußläufigen Verfolgung des Beschuldigten. Bei seiner Ingewahrsamnahme kam es in der Folge zu einer Widerstandshandlung, wodurch der Beschuldigte, als auch die beiden eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Die beiden Polizeibeamten konnten ihren Dienst anschließend fortsetzen.

