POL-MK: Ausschreitungen auf Sommerfest

Lüdenscheid (ots) - Am Sonntagabend, gegen 21:35 Uhr, zündete ein 33-jähriger Lüdenscheider an einem Mehrfamilienhaus an der Herscheider Landstraße eine in einem Briefkasten befindliche Zeitung an und machte sich anschließend mit einem Linienbus aus dem Staub. Aufgrund der Beschreibung eines aufmerksamen ...

mehr