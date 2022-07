Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorrollerdieb

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein am Schloßplatz in Bückeburg abgestellter Motorroller ist am Donnerstag in der Zeit von 00.30 bis 10.00 Uhr gestohlen worden.

Das weiße Fahrzeug des Herstellers Kymco war mit einem grünen Versicherungskennzeichen versehen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

