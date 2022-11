Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein/Gronau - Orangefarbenen Opel angefahren

Ahaus-Ottenstein/Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße od. Ahaus-Ottenstein, Ketteler Straße;

Unfallzeit: 11.11.2022, zwischen 08.30 Uhr und 12.20, bzw. zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr;

Mutmaßlich auf einem Parkplatz an der Gildehauser Straße angefahren hat am Freitag ein Unbekannter einen orangefarbenen Opel. Der Corsa stand zwischen 08.30 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz, als er beschädigt wurde. Ein Anwohnerparkplatz an der Ketteler Straße in Ahaus-Ottenstein ist aber nicht gänzlich als Unfallort ausgeschlossen, nach Angaben des Geschädigten jedoch unwahrscheinlich. Dort stand der Wagen zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell