POL-BOR: Ahaus - Autofahrer deutlich alkoholisiert

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bahnhofsvorplatz; Tatzeit: 12.11.2022, 16.10 Uhr; Zunächst zeigte ein Dieb in Gronau starkes Interesse an einem schwarzen E-Scooter mit silberfarbenen Kette. Der Geschädigte befand sich samt seines Gefährts des Herstellers Walberg auf dem Bahnhofsvorplatz, als der Unbekannte auf ihn zukam. Unvermittelt nahm er den Roller und fuhr in Richtung Poststraße davon. Zu dem Geschehen kam es am ...

