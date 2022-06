POL-FR: Efringen-Kirchen: mit Dreiradroller überschlagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.06.2022, in den Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Privatgrundstück in der Bürgler Straße um etwa 15 Kilo Kupfer und etwa 15 Kilo Buntmetall zu stehlen. Das Buntmetall fiel bei einer Wohnraumsanierung an und wurde von dem Geschädigten bereits vorsortiert. Einem Nachbar will eine männliche Person ...

mehr