POL-FR: Sachbeschädigung

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Mittwoch, 15.06.2022, bis Freitag, 17.06.2022, hebelten Unbekannte einen Rollladen und ein Fenster auf um in die Krailochhütte zu gelangen. Aus der Hütte wurde unter anderem ein Steuergerät sowie ein Spannungswandler einer Solaranlage ausgebaut und gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

