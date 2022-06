Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: in Obereggenen Buntmetall gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.06.2022, in den Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Privatgrundstück in der Bürgler Straße um etwa 15 Kilo Kupfer und etwa 15 Kilo Buntmetall zu stehlen. Das Buntmetall fiel bei einer Wohnraumsanierung an und wurde von dem Geschädigten bereits vorsortiert. Einem Nachbar will eine männliche Person aufgefallen sein, welche sich nach Bauschrott erkundigte. Er soll etwa 50 Jahre alt sein und hatte blond-braune lockige Haare. Er habe mit einem elsässischen Dialekt gesprochen. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800 (24 h), hofft auf weitere Hinweise aus der Nachbarschaft, welchen der Mann auch aufgefallen ist. Die Vermutung liegt nahe, dass der Mann mit einem Fahrzeug unterwegs war. Auch diesbezüglich nimmt der Polizeiposten Hinweise entgegen.

