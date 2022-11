Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto angefahren und geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gronauer Straße;

Unfallzeit: 11.11.2022, zwischen 12.00 Uhr und 12.06 Uhr;

Zwischen dem Abstellen des Wagens auf einem Parkplatz in Rhede und der Feststellung, dass ein Unbekannter einen Schaden an dem Auto angerichtet hat, vergangen nur sechs Minuten. Eine Autofahrerin hatte am Freitag ihren schwarzen Opel Mokka gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Gronauer Straße abgestellt und einen Einkauf erledigt. Als die Frau kurze Zeit später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hatte sich der Verursacher entfernt. Das Verkehrskommissariat Bocholt erbittet Hinweise: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell