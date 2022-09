Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Gartenhütte geht in Flammen auf

Wegen des Verdachts einer Brandstiftung ermittelt die Polizei.

Ulm (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Samstag gegen 2.45 Uhr hellen Feuerschein zwischen Dietenheim und Regglisweiler in der Nähe eines Sees. Als die Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte eine Gartenhütte aus Holz lichterloh. Die Feuerwehr Dietenheim war mit zwei Löschfahrzeugen und 20 Mann vor Ort und löschte das Feuer. Personen befanden sich zum Glück nicht in der Hütte. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Weshalb die Holzhütte in Flammen aufging, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

++++++++++++++++1898811

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell