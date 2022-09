Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.09.2022:

Peine (ots)

Herrenloser Hund in Oberg

Am späten Abend des 19.09. meldete sich gegen 23:30 Uhr eine Groß Ilsederin bei der Polizei in Peine. Ihr sei auf dem Heimweg in Oberg ein offenbar herrenloser Hund an der Weststraße aufgefallen. Da weit und breit kein Halter des zutraulichen, braunen Tieres zu sehen gewesen sei, wandte sich die Frau an die Polizei. Die Beamten konnten den Hund, ähnlich einem "Deutsch-Drahthaar" problemlos einfangen und haben ihn ins Peiner Tierheim gebracht, wo er die folgende Nacht verbrachte. Lange musste der Hund allerdings nicht dortbleiben, denn die Eigentümer des Ausreißers waren bereits auf der Suche nach ihm und erkundigten sich am nächsten Morgen auch im Tierheim. Dort erfuhren sie, dass der Hund wohlbehalten sei und nahmen ihn wieder in ihre Obhut.

