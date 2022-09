Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 20. September 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Thiede: Einbruch in Bäckergeschäft

Samstag, 17.09.2022, 12:00 Uhr, bis Montag, 19.09.2022, 04:00 Uhr

Unbekannte gelangten zwischen Samstagmittag und Montagfrüh nach Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Frankfurter Straße in Salzgitter Thiede. Der oder die Täter entwendeten die Kasse samt Inhalt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Friseurgeschäftes in der Schäferweises in Salzgitter zu gelangen. Dieser Versuch misslang jedoch, ein Eindringen fand nicht statt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der Ermittlungen der Polizei, In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell