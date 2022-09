Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Am Steuer eingeschlafen

Sachschaden und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15.15 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Seat die B10 von Dornstadt kommend in Richtung Ulm. Kurz vor der Anschlussstelle Ulm-Lehr schlief sie ein und streifte deshalb die Mittelleitplanke. Durch die Kollision erwachte die Fahrerin und riss das Lenkrad herum. Hierbei übersteuerte sie und schleuderte in die Leitplanke rechts der Fahrbahn, wo sie schließlich zum Stehen kam. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

