Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Streufahrzeug verunfallt

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit einem Streufahrzeug hat sich am Mittwochvormittag ereignet. Der 23 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs war gegen 10.15 Uhr im abschüssigen Roßnagelweg im Einsatz, als dieses auf der vereisten Straße in einer Linkskurve geradeaus in Richtung des Gartens eines Gebäudes in der Stämmesäckerstraße rutschte. Das Streufahrzeug durchbrach einen Metallzaun sowie eine hölzerne Sichtschutzwand, fiel rund zwei Meter einen Absatz hinunter und blieb am Gebäude auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 23-Jährige und sein 37 Jahre alter Beifahrer konnten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichtverletzt selbst befreien. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. (mr)

Grafenberg (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Florianstraße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr schob ein Unbekannter zunächst einen Rollladen nach oben und gelangte dann gewaltsam über das dahinterliegende Fenster ins das Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Schmuck, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Metzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nehren (TÜ): Gegen Mauer gekracht

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Gegen 10.30 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem BMW auf der Hauchlinger Straße in Richtung Friedhof unterwegs, als der Pkw auf eisglattem Untergrund ins Rutschen geriet. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Natursteinmauer, wobei das Airbag-System auslöste. Allein am BMW dürfte Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden sein. Er wurde abgeschleppt. Wie die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort feststellen mussten, waren an dem Wagen noch Sommerreifen montiert. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mit Fahrzeug überschlagen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 385 erlitten. Der 90-Jährige war mit einem Audi gegen 9.40 Uhr auf der Landesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Ofterdingen unterwegs. Dabei kam der Pkw auf der eisglatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An der Böschung blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte den Audi selbstständig verlassen und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seinem Auto, das abgeschleppt werden musste, beträgt rund 3.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hechingen (ZAK): Arbeiter schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle in der Straße Lotzenäcker zugezogen hatte, ist ein Bauarbeiter am Mittwochvormittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 32-Jährige war gegen zehn Uhr mit Handwerksarbeiten im vierten Obergeschoss eines dortigen Neubaus beschäftigt. Hierbei hantierte er an einem Stapel gegen die Wand gelehnter Gipskartonplatten, wobei diese umfielen und auf das Bein des 32-Jährigen stürzten. Mit Hilfe anderer Handwerker konnte der Verunfallte befreit und anschließend mit einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte den Arbeiter anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell