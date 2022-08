Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Oberried: Brand an Hausfassade

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.08.22, gegen 03.40 Uhr brannte in Oberried in der Obertalstraße eine Holzfassade eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen.

ek

