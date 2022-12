Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand; Pkw in Brand geraten; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Dachstuhlbrand in Ebingen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Raidental hat am Freitagvormittag die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Kurz vor 9.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei den Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eine starke Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr, die mit 45 Einsatzkräften und auch zwei Drehleiterfahrzeugen angerückt war, brachte den Brand, der aus noch unbekannter Ursache im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Der Rettungsdienst war mit 13 Einsatzkräften, darunter auch ein Notarzt, vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Balingen (ZAK): Pkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand auf der L415 am Ortsausgang von Balingen in Richtung Geislingen sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Freitagnachmittag ausgerückt. Dort war eine 42-Jährige mit ihrem Smart gegen 13.40 Uhr unterwegs, als der Wagen zu brennen begann. Die Fahrerin konnte rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Balinger Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer. An dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landesstraße war bis etwa 14.20 Uhr gesperrt. (ak)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Autofahrer sind am frühen Montagmorgen mit ihren Fahrzeugen von der L415 abgekommen. Ein 21-Jähriger war gegen 4.40 Uhr mit seinem Seat auf der Landesstraße von Geislingen in Richtung Rosenfeld unterwegs. Auf Höhe Binsdorf geriet er mit seinem Wagen auf winterglatter Straße ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 21-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sein Auto, an dem wohl kein Sachschaden entstanden war, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem BMW kurz darauf denselben Streckenabschnitt. Als er das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug einer Zeugin erkannte, die aufgrund des vorausgegangenen Verkehrsunfalls angehalten hatte, leitete der 42-Jährige eine Vollbremsung ein. Zudem wich er mit seinem Pkw nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen der Zeugin zu verhindern. Dabei prallte der BMW gegen eine Dole. Der Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Blechschaden am BMW beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einer Kollision zweier Autos im Begegnungsverkehr ist es am Freitagmorgen auf der K 7102 gekommen. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Audi-Lenker die Kreisstraße von Hermannsdorf herkommend in Richtung Burladingen. Als er das Ortschild passiert hatte, brach der Wagen auf der glatten Straße aus und geriet über die Mittellinie. Daraufhin stieß der Audi mit dem VW einer 49 Jahre alten Frau zusammen, die in Richtung Hermannsdorf unterwegs war. Durch den Aufprall wurden die Autos jeweils nach rechts abgewiesen und blieben im Grünstreifen stehen. Sie waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Beim Unfall zog sich die 49-Jährige ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. (mr)

