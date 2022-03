Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll durchsucht in mehreren Landkreisen

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Freiburg und auf Grundlage mehrerer Beschlüsse des Amtsgerichts Freiburg durchsuchte eine Ermittlungsgruppe der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am 9. März zeitgleich mehrere Objekte in den Landkreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach sowie im Stadtgebiet Freiburg. Die Maßnahme richtete sich gegen zwei in der Gebäudereinigungsbranche tätige Unternehmer, welche im Verdacht stehen, bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn ausbezahlt zu haben sowie ihren Meldepflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern nicht nachgekommen zu sein. Im Raum steht weiter der Verdacht der Geldwäsche sowie Subventionsbetrug.

Die 51 am Einsatz beteiligten Zöllnerinnen und Zöllner stellten diverses Beweismaterial sowie umfangreiche Daten sicher. Weiterhin konnten noch am Einsatztag drei Arbeitnehmer als Zeugen vernommen und ausführlich zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt werden. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung des sichergestellten Beweismaterials, dauern an. Im Zuge der Durchsuchung einer Arbeitnehmerunterkunft wurde auch ein sich in Deutschland illegal aufhaltender ausländischer Staatsangehöriger mit mutmaßlich gefälschten Ausweisdokumenten eines EU-Mitgliedstaates angetroffen. Dieser wurde noch am Einsatztag an die hierfür zuständige Polizeidienststelle übergeben.

