POL-RT: Rund zwei Dutzend Wohnungen wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

Reutlingen (ots) - Kirchheim/Teck (ES): Wohnung nach Gebäudeteilbrand unbewohnbar Am Sonntagmittag kurz vor 12:00 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass im Orsteil Ötlingen aus einer Wohnung in der Haldenstraße Flammen zu sehen sind und auch Personen um Hilfe rufen. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchsäule erkennbar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass ein Anbau an dem Einfamilienhaus brennt. Glücklicherweise konnte sich ...

