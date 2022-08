Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Varel

Varel (ots)

Am Montag kam es gegen 16.10 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in der Neumühlenstraße. Eine unbekannte männliche Person entwendete zunächst von einem Verkaufsständer drei Gürtel und ergriff die Flucht. Von einem Zeugen wurde die Person zunächst festgehalten, riss sich dann aber gewaltsam los. Der Täter verlor hierbei das Diebesgut, sodass es am Tatort zurückblieb. Wer Angaben zu dem flüchtigen Täter machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen.

