Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Alkoholeinfluss: Am Freitagabend wird der Polizei Varel von einem Verkehrsteilnehmer an der B437 Ecke Heckenweg ein verunfallter Pkw im Graben gemeldet. Die Polizisten finden den 40-jährigen Fahrer leichtverletzt und stark alkoholisiert am Unfallort vor. Er war mit seinem Wagen auf der B437 beim Abbiegen in den Heckenweg von der Fahrbahn abgekommen. Bei ...

