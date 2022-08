Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 05.-07.08.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Alkoholeinfluss:

Am Freitagabend wird der Polizei Varel von einem Verkehrsteilnehmer an der B437 Ecke Heckenweg ein verunfallter Pkw im Graben gemeldet. Die Polizisten finden den 40-jährigen Fahrer leichtverletzt und stark alkoholisiert am Unfallort vor. Er war mit seinem Wagen auf der B437 beim Abbiegen in den Heckenweg von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ---

Trunkenheitsfahrt durch Radfahrer:

Am Freitagabend konnte nach dem Hinweis eines Zeugen in Zetel in der Tarbarger Landstraße ein 42-jähriger Fahrradfahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert werden, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,16 Promille festgestellt. Ihm wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ---

Betrunkene Pedelecfahrerin:

Am Samstagabend wurde in der Westersteder Straße in Varel eine Frau, 51 J., die mit ihrem Pedelec unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sie scheinbar alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 2,53 Promille. Zudem räumte die Frau noch den Konsum von Marihuana ein. Auch hier wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. ---

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, zwischen 17:30 und 18:30 Uhr, wird auf dem Parkplatz des Friedhofs in Varel an der Oldenburger Straße ein geparkter roter Pkw Peugeot 107 von einem anderen Fahrzeug angefahren und auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher sind nicht vorhanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

