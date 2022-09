POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Emlichheim (ots) - Zwischen dem 20. September 16.15 Uhr und 22. September 10:00 Uhr kam es am Sportplatz an der Deichstraße in Emlichheim zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter beschädigten zwei elektronische Schließzylinder zweier Zugangstore zum Sportplatz. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen ...

mehr