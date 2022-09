Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigung gesucht

Haren (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag betraten bislang unbekannte Täter das Gelände des Tennisvereins TC Rot-Weiß Haren e.V. im Ridderingsesch Haren und beschädigten dort einen Plastikstuhl, 3 Besen und entwendeten insgesamt 20 Sitzauflagen für Stühle. Die Sitzauflagen sind von der Größe ca. 35 x 35 Zentimeter. Sie sind dunkelrot mit weißen Punkten und blau mit gelben Punkten. Zeugen die Hinweise geben können werden nun gesucht und gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

