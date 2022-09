Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ junge Mann rastet aus - Widerstand geleistet und Fahrertür von Funkstreifenwagen demoliert ++ Altreifen illegal entsorgt - Verursacher gesucht ++ Brennendes Altpapier - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.09.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter vom Schulgelände entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten am 13.09. zwischen 10:00 und 13:15 Uhr einen E-Scooter von einem Schulgelände am Ochtmisser Kirchsteig. Der E-Scooter war dort im Bereich des Carportes untergestellt und angeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Pkw - Zeugenhinweise

Unbekannte schlugen am 13.09. zwischen 13:00 und 15:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw VW Polo im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße (Bahnhof West) ein. Aus dem Pkw wurde ein Reisekoffer entwendet und dieser neben dem Pkw entleert. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck/Boltersen - Altreifen illegal entsorgt - Verursacher gesucht

Unbekannte entsorgten gut 75 Altreifen in einem Graben an einem landwirtschaftlichen Forstweg, rechtsseitig der Kreisstraße 29 im Bereich Scharnebeck in Richtung Brietlingen - vor der Brücke zum Elbe-Seiten-Kanal. Der Tatzeitraum liegt mutmaßlich vor dem 05.09.2022.

Weitere 35 Altreifen wurden an einem landwirtschaftlichen Forstweg im Bereich Boltersen durch Unbekannte entsorgt. Dabei handelt es sich um eine Verlängerung der Straße Am Kirchwege. Der Tatzeitraum liegt vermutlich vor dem 31.08.2022. Die Polizei ermittelt.

Hinweise auf mögliche Verursacher oder auch verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Brennendes Altpapier - Hinweise

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Stapel Altpapier in einem Mehrfamilienhaus in der Alfred-Delp-Straße in Brand. Das Papier befand sich in einem Hausflur vor einer Wohnungstür. Anwohner konnten den Brand selbstständig löschen. Es entstand kein größerer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Dieseldiebstahl aus geparktem Schlepper - Hinweise

In der Nacht vom 13.09. auf den 14.09. wurden gut 300 Liter Diesel aus einem geparkten Schlepper in der Straße Siecke entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Lüneburg - Diverse Wahlplakate beschädigt - Verursacher festgestellt

In der Nacht zum 14.09. wurden im Bereich der Stadt Lüneburg diverse Wahlplakate unter anderem in der Bockelmannstraße abgerissen bzw. beschädigt. Dieses wurde durch Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. In der Folge kontrollierten die Beamten einen Pkw eines 21 Jahre alten Lüneburgers im Umfeld. Im Fahrzeug konnten mehr als 30 Wahlplakate fest- und sichergestellt werden. Im Nahbereich wurden zudem zwei junge Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren festgestellt, welche ebenfalls tatverdächtig sind, die Wahlplakate beschädigt zu haben. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Dannenberg - Geldbörsen gestohlen

Die Geldbörse einer 70-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 13.09.22 in den Räumen eines Discounters in der Dannenberger Straße. Dabei griffen die Diebe vermutlich während des Einkaufs gegen 11:00 Uhr unbemerkt in die Westentasche und erbeuteten Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ähnlich erging es einer 80-Jährigen in den Mittagsstunden des 13.09.22 in einem Einkaufsmarkt in der Schützenstraße in Dannenberg. Auch bei ihr verschwand zwischen 11:00 und 12:00 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Scheibe einer Tür eingeschlagen

Die Fensterscheibe einer Tür schlug ein 26-Jähriger in den Abendstunden des 13.09.22 in der Marschtorstraße ein. Es entstand gegen 20:50 Uhr ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Uelzen

Uelzen - junge Mann rastet aus - Widerstand geleistet und Fahrertür von Funkstreifenwagen demoliert

Äußerst aggressiv fiel ein 21-Jähriger in den Nachtstunden zum 14.09.22 im Umfeld der Unterkunft Im Böh auf. Über Notruf ging gegen 02:30 Uhr bei der Polizei der Hinweis auf einen Einbruch in eine Wohnung Im Böh ein. Ein Anwohner habe mehrere Männer dabei beobachtet, wie sie die Tür der Wohnung eines Nachbarn eintraten. Im Anschluss verschwanden die Personen, konnten jedoch im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Die Personen sind den Beamten bereits durch polizeiliche Einsätze bekannt, alkoholisiert und verbal aggressiv. Da das Schuhprofil vom Tatort zu den Schuhen des 21-Jährigen passte, sicherte die Beamten diese. In der Folge wurde der 21-Jährige aggressiv und beschädigte einen im Umfeld geparkten Streifenwagen durch Tritte so stark, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen lässt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Uelzener parallel erheblichen Widerstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg erfolgte auch eine Blutentnahme im Helios-Klinikum Uelzen. Entsprechende Strafverfahren u.a. wegen Widerstands, Sachbeschädigung und Einbruchdiebstahl wurden eingeleitet.

Uelzen, OT. Groß Liedern - ohne Führerschein unterwegs

Einen 55 Jahre alten Fahrer eines Pkw Fiat Doblo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 13.09.22 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 23:50 Uhr stellten sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Einbruch in Supermarkt

Vermutlich durch ein auf-Kipp-stehendes Fenster gelangten Unbekannte in den Abendstunden des 13.09.22 in die Räumlichkeiten eines Discounters in der Lüneburger Straße. Dabei erlangten die Eindringlinge auch vermutlich mehrere Stangen mit Zigaretten aus einem Drahtkäfig. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,84 Promille

Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 14.09.22 auf einem Parkplatz in der Hambrocker Straße. Bei der Kontrolle der jungen Frau gegen 00:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser ein Alkoholisierung von 0,84 Promille fest. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell