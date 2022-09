POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstahl eines Mountainbikes - Geschädigter gesucht ++ Uelzen - schwarzer Pkw touchiert Skoda beim Vorbeifahren - weitergefahren ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 12.09.2022

Lüneburg

Lüneburg - Streit um einen Parkplatz eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am 11.09. gegen 17:45 Uhr in der Straße Volgershall. Vermutlich aufgrund eines Streites um einen Parkplatz schlug ein 24-Jähriger, einen 26-Jährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Lüneburg - Diebstahl eines Mountainbikes - Geschädigter gesucht

Zu einem Diebstahl eines Mountainbikes kam es voraussichtlich am 11.09. an bislang unbekannter Tatörtlichkeit. Ein bislang unbekannter männlicher Dieb wurde durch Zeugen gegen 19:00 Uhr mit einem Fahrrad im Bereich des Schildsteinweges festgestellt. Dort versuchte dieser mit Gewalt das Schloss des Rades zu zerstören. Hierbei wurde er durch einen Zeugen gestört und angesprochen, daraufhin flüchtete dieser unerkannt ohne das Rad. Das grün/schwarze Mountainbike der Marke BULLS (Sharptail Street 1) wurde durch die alarmierten Polizeibeamten sichergestellt, da es nicht mehr durch Wegnahme gesichert war. Der Eigentümer des Fahrrades ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei sucht derzeit den Geschädigten zu dem Diebstahl mit bislang unbekannter Tatörtlichkeit und nimmt Zeugenhinweise unter, 04131-83062215, entgegen.

Melbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 08.09. und dem 11.09. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Berge ein. Über ein Fenster gelangten die Unbekannten in das Objekt und durchsuchten das Wohnhaus. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

Zu einem Brand kam es am 11.09. gegen 16:00 Uhr im Spillbrunnenweg. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Kochtopf mit Öl auf einer eingeschalteten Kochplatte in Brand. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten dies unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gelöscht. Aufgrund des Schadens von mehreren tausend Euro ist die Wohnung vorerst unbewohnbar.

Lüneburg - Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungsserie ermittelt

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Lüneburg unter anderem im Bereich der Weststadt zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. (siehe Pressemitteilung vom 11.09.2022) Ein in der Nacht zum 11.09. festgestellter 33-jähriger Lüneburger steht derzeit im Verdacht mehr als 30 Fahrzeuge unter anderem durch Zerkratzen und Zerstören der Seitenspiegel beschädigt zu haben. Dieser wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er Spiegel von Pkw in der Straße Mittelfeld beschädigte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem flüchtenden Täter führte zu dem offensichtlich psychisch auffälligen 33-Jährigen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dieser unter anderem vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - schwarzer Pkw touchiert Skoda beim Vorbeifahren - weitergefahren

Nach dem Fahrer eines schwarzen Pkw sucht aktuell die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 09.09.22 im Bereich der Einmündung St.-Viti-Straße/ Bahnhofstraße. Eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia musste gegen 10:00 Uhr in der St.-Viti-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße verkehrsbedingt beim Linksabbiegen warten, als sie von einem schwarzen Pkw rechts überholt wurde. Das Fahrzeug touchierte den Skoda, fuhr jedoch in Richtung Uhlenköperpark weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - mit blauem Pkw gegen Feldsteinmauer gefahren - Polizei sucht Verursacher

Gegen eine Feldsteinmauer im Bereich eines Parkplatzes in der Marktstraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum vom 27. auf den 28.08.22. Dabei war der Verursacher vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs und fuhr rückwärts in die Mauer, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Der Verursacher fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zu dem Zeitpunkt fand das Weinfest am dem angrenzenden Marktplatz statt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.09.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorf. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellster war eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin mit 153 km/h (bei erlaubten 100).

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert in 30 km/h-Zone vor Schule/Kindergarten

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 12.09.22 in der 30 km/h-Zone vor der Schule/Kindergarten in der Ripdorfer Straße. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste war ein BMW-Fahrer mit 59 km/h.

