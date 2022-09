Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Hohnstorf - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw ++ Lüneburg - Taschendiebstähle in der Lüneburger Innenstadt ++ Uelzen - Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 09.09.2022

Lüneburg

Hohnstorf - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Am Morgen des 09.09. kam es gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 209 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes die B209 von Lauenburg kommend in Richtung Artlenburg. Im Bereich Hohnstorf geriet der Senior aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr, sodass insgesamt drei weitere Pkw touchiert wurden. Der 73-Jährige, eine 63-jährige Fahrerin eines Pkw Renault und eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat wurden bei dem Unfall schwerer verletzt, sodass diese mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht wurden. Es entstand ein hoher Sachschaden von gut 18.000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B209 teils voll gesperrt.

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen/Heranwachsenden

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am 08.09. gegen 13:30 Uhr im Bereich der Haagestraße. Vermutlich aufgrund eines Streites um einen Haarschnitt kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen mindestens acht Personen. Mindestens ein 17-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei ermittelt aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

Lüneburg - Taschendiebstähle in der Lüneburger Innenstadt

Zu gleich mehreren Taschendiebstählen kam es im Verlaufe des 08.09. in der Lüneburger Innenstadt. Gegen 12:30 Uhr wurde einer 72-jährigen Seniorin aus ihrem getragenen Rucksack die Geldbörse entwendet. Der Sachschaden liegt bei 50 Euro. Einer weiteren 66-Jährigen wurde zu ähnlicher Tatzeit in der Großen Bäckerstraße die Geldbörse, ein Mobiltelefon und 180 Euro Bargeld entwendet.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut. "Seien Sie schlauer als die Klauer" und ... - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Lüneburg - Pedelec bei Diebstahlsversuch massiv beschädigt - Hinweise

Am 08.09. zwischen 08:00 und 19:00 Uhr versuchten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Kalkhoff aus dem Radspeicher am Bahnhof zu entwenden. Das mittels Falt- und Kettenschloss gesicherte Rad wurde bei dem Versuch massiv beschädigt. Schließlich ließen die Täter davon ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Adendorf - Leichtverletztes Kind nach Vorfahrtsverstoß

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.09. gegen 14:30 Uhr in der Artlenburger Landstraße Ecke Dieselstraße. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes wollte von der Dieselstraße kommend nach links auf die Artlenburger Landstraße auffahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 42-Jährigen mit ihrem Skoda Fabia. Es kam zum Zusammenstoß. Ein 10-jähriger Mitfahrer im Pkw Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Beeinflusster Radfahrer verursacht Unfall - Fußgänger leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.09. gegen 13:30 Uhr in der Straße Bei der St.- Johanniskirche. Ein 47-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Am Sande. Aufgrund stockenden Verkehrs wich dieser auf den Gehweg aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden 76-jährigen Fußgänger. Dieser und auch der Radfahrer wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Radfahrer alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streit eskaliert

Ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 18-Jährigen eskalierte am Nachmittag in der Drawehner Straße. Der 23-Jährige versuchte den 18-Jährigen zu schlagen und beleidigte diesen mehrfach. Daraufhin mischte sich eine 17-Jährige ein und verletzte den 23-Jährigen leicht. Entsprechende Strafverfahren aufgrund Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Uelzen

Uelzen - Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.09. gegen kurz vor 18:00 Uhr in der Straße Hainberg. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw BMW musste verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinterfahrender 46-Jähriger mit seinem Pkw Citroen erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw BMW auf. Die 18-Jährige und zwei weitere Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

