Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoaufbruch

Ludwigshafen (ots)

Der / die unbekannte/n Täter brach am Dienstagnachmittag, 19.10.2021, zwischen 13:00 Uhr und 22:40 Uhr, ein Auto auf, welches in der Semmelweisstraße in Ludwigshafen parkte. So konnte sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft werden. Da keine Wertgegenstände im Auto waren, wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas in Bezug auf den Autoaufbruch beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

