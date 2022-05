Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen auf der Bundesstraße B 58 am ehemaligen Grenzübergang Dammerbruch

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Einen 36-jährigen Polen kontrollierte die Bundespolizei am Mittwochabend, 25. Mai 2022 um 19:45 Uhr, am ehemaligen Grenzübergang Dammerbruch in Straelen als Fahrer eines Ford Focus mit polnischer Zulassung. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Hiernach musste der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 1500 EUR bezahlen oder eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Weiterhin hatte er noch 4,5 Gramm Kokain dabei. Im Bundespolizeirevier Kempen zahlte der Pole dann die fällige Geldstrafe ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Er durfte anschließend nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell