POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots)

Am Freitagabend (26.08.2022) gegen 22 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Heuchelheimer Straße in Heßheim gemeldet. Ein Motorradfahrer habe zunächst die Kontrolle über sein Krad verloren, sei dann über eine Verkehrsinsel gefahren und wäre dann mit einem Schild kollidiert. Von dort wollte er wollte dann fußläufig flüchten. Ihm konnte zunächst durch einen Anwohner und Zeugen der Schlüssel abgenommen, der Fahrer flüchtete jedoch dann samt seinem Kennzeichen von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben: 15-17 Jahre alt, männlich, etwa 1,60 m groß, stämmige Statur, dunkelblondes, kurzes Haar, bekleidet mit Jeans und einem grünen Pullover, führte einen braun schwarzen Rucksack. Das Motorrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sowohl die Fahrgestellnummer des Motorrades, als auch der zurückgelassene Motorradhelm bieten entsprechende Ansätze zur Ermittlung des flüchtigen Fahrers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

