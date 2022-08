Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Gegen 23 Uhr am Freitagabend (26.08.2022) wurde der Polizeiinspektion Frankenthal mitgeteilt, dass drei angetrunkene Personen in der Elsa-Brandström-Straße in Frankenthal in einen PKW Volvo einsteigen und wegfahren wollten. Die unmittelbar entsandten Streifen konnten das Fahrzeug im Nahbereich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Alle drei Insassen waren deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest bei der Fahrerin, einer 34-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim, ergab einen Wert von 2,67 Promille. Sie räumte zudem ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen Sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den ebenfalls alkoholisierten Halter des Fahrzeugs, welcher sich mit in dem Auto befand, wurde eine Verfahren wegen des Duldens von Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

