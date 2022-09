Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Lüneburg - Serie von Sachbeschädigungen an Pkw +++ Gartow - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind +++

Lüneburg (ots)

Stadt/Landkreis Lüneburg:

Lüneburg/Mittelfeld - Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

In der Samstag Nacht wurden in den Straßen Mittelfeld/Auf der Höhe/Wilhelm-Hillmer-Str./Jägerstraße mindestens 25 geparkte Pkw zerkratzt bzw. Außenspiegel abgetreten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüneburg, Tel. 04131-8306-0, zu melden.

Lüneburg - Schlägerei in Unterkunft

Zur Mittagszeit am Samstag kam es in einer Wohnunterkunft in Amelinghausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dort wohnhaften Personen. Ein 24-Jähriger geriet dort in Streit mit einem 21-Jährigen und schlug diesem mehrfach in dessen Gesicht. Als ob das nicht genug gewesen wäre, zog der Beschuldigte seinem Opfer noch einer Glasflasche über den Kopf. Das Opfer wurde anschließend mit dem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt.

Lüneburg/ Sülzwiesen - Einsätze Oktoberfest

Jeglichen Anstand verlor eine junge Besucherin des Lüneburger Oktoberfestes. Vermutlich, weil sie eine Maß Bier zu viel getrunken hatte, benahm sie sich daneben und versuchte, ihren Zorn an dem eingesetzten Sicherheitsdienst loszuwerden, indem sie diese mit einem Bierkrug angriff. Da sie sich nicht beruhigen konnte und auch einem Platzverweis keine Folge leistete wurde sie durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Auf der Wache kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, dieses mal mit den Polizeibeamten. Die 29-jährige Beschuldigte trat hier einer 39-jährigen Polizeibeamtin in den Bauch, welche leicht verletzt wurde.

Des Weiteren kam es gegen 22:30 Uhr im Festzelt zu einer Schlägerei zwischen mehreren Gästen. Zeugen und gegebenenfalls weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüneburg, Tel. 04131-8306-0, zu melden.

Wendisch Evern, Dorfstraße - Einbruch

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 23:25 Uhr in Wendisch Evern zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei wurde Bargeld entwendet.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Gartow - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW die Springstraße in Fahrtrichtung der Hauptstraße im Bereich des EDEKA-Parkplatzes in Gartow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem 13-jährigen Radfahrer, welcher auf dem dortigen Gehweg fuhr. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne weiteres Handeln unerlaubt vom Unfallort. Da bislang keine Anhaltspunkte hinsichtlich des Unfallflüchtigen vorliegen, bittet die Polizeistation Gartow um Hinweise.

Schaafhausen - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern auf der Bundesstraße 248 bei Schaafhausen gekommen. Hierbei habe der vorausfahrende Fahrradfahrer auf der Fahrbahn wenden wollen, ohne auf die hinter ihm befindliche Rennradfahrerin zu achten. Folglich kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Rennradfahrerin leicht verletzte.

Dannenberg - Psychischer Ausnahmezustand auf der Bundesstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein psychisch auffälliger Bewohner der "DRK-Seniorenresidenz Jeetzelgarten" wiederholt auf die vielbefahrene Bundesstraße 191 in Dannenberg zu laufen. Dadurch gefährdete er sich und andere Verkehrseilnehmer. Der Bewohner wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in die psychiatrische Klinik verbracht.

Schaafhausen - zahlreiche Straftaten bei Musikveranstaltung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es bei Schaafhausen im Verlauf der Musikveranstaltung "Rock im Mais 2022" zu zahlreichen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit gekommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

- Landkreis Uelzen -

Ebstorf - Betrug mittels Messenger-Dienst "Whats-App"

Unbekannte Täter gaben sich in einer "Whats-App-Nachricht" an eine lebensältere Dame als ihre Tochter aus, die, aufgrund eines Defekts, dringend Geld für ein neues Mobiltelefon benötigen würde. Die Dame überwies daraufhin den geforderten Betrag auf das in der Nachricht angegebene Konto.

Uelzen - Einsatz für die Uelzener Brandschützer

Aufgrund des starken Brandgeruchs und Qualms alarmieren die Bewohner eines Mehrparteienhauses am späten Freitagabend die Feuerwehr und Polizei. In einer Wohnung wird ein "vergessener" Topf auf einem Herd vorgefunden. Nach dem Lüften der Wohnung und der Hausflure können die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Uelzen - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße auf die Glaseingangstür eines Mobilfunkanbieter ein. Aufgrund der vorgefundenen Beschädigungen wird von einer einhergehenden starken Geräuschverursachung ausgegangen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0581-9300 mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Ruhestörungen

Kreisweit kam es am Wochenende zu einer Vielzahl von Ruhestörungen aus Wohnungen und Gaststätten. Nicht nur Einzelpersonen, auch private Gartenfeiern strapazierten dabei die Nerven der Nachbarn.

Bad Bevensen - Handfeste Streitigkeiten

Am frühen Sonntagmorgen kommt es in einer Bar in der Lüneburger Straße zu Streitigkeiten unter mehreren Personen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung enden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten die Polizei Bad Bevensen unter der Rufnummer 05821-976550 zu kontaktieren.

Rätzlingen - Landwirtschaftliches Gespann trifft Pkw

Am Samstagmorgen kam es auf der B493 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Führer eines landwirtschaftlichen Zuges übersah beim Linksabbiegen auf einen Feldweg einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß - an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro.

