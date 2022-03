Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flüchtiger wird von Bundespolizei festgenommen - Er war im Besitz von Blankoimpfpässen und Betäubungsmitteln

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat einen 40-jährigen Türken mit Blankoimpfpässen mit Nachweis einer Dreifachimpfung sowie Ecstasypillen und Amphetamin festgenommen.

Die Streife wollte den 40-Jährigen in der Vorhalle des Hauptbahnhofes Aachen kontrollieren, als er die Flucht ergriff. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung an der Lagerhausstraße stellen. Der Grund der Flucht war auch schnell gefunden, denn er hatte über 7 Gramm Amphetamin und mehrere Ecstasypillen in seiner Jackentasche gehabt. Zudem wurden noch 9 Blankoimpfpässe mit Nachweis einer Dreifachimpfung aufgefunden, die wohl zur Vortäuschung eines bestehenden Impfschutzes gedacht waren. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Betroffene festgenommen. Im Anschluss verbrachte man ihn zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Hier wurde er wegen der Urkundendelikte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Zuständigkeitshalber informierte man die Landespolizei am Polizeipräsidium Aachen. Ihr wurde der 40-Jährige mit den beschlagnahmten Impfpässen und dem Betäubungsmittel übergeben. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die weiterführenden Ermittlungen übernommen.

