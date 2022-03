BPOL NRW: 1 Jahr Haft - Bundespolizei nimmt Verurteilten fest

Essen (ots) - Gestern (14. März) soll ein bisher unbekannter Mann einen 12-jährigen Jungen beim Ausstieg aus der S3 am Hauptbahnhof Essen in den Bauch geschlagen haben. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat soll sich gestern Morgen gegen 8 Uhr ereignet haben. Der Junge sei in Begleitung seiner Mutter aus der S3 am Bahnsteig 11 des Essener ...

mehr