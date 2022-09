POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstähle mehrerer Kennzeichen - Zeugen gesucht ++ Lüchow - Geldbörse beim Einkauf gestohlen ++ Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.09.2022

Lüneburg

Lüneburg - Jugendlichen Ladendieb erwischt - Diebesgut im Wert von über 5000 Euro

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 12.09. gegen 11:30 Uhr in einem Technikmarkt in Lüneburg. Ein 15-Jähriger entwendete dort mehrere Tablets und verließ den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Durch einen Ladendetektiv wurde er dabei beobachtet und in der Folge angesprochen. Das entwendete Diebesgut hatte einen Wert von mehr als 5000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 12.09. auf den 13.09. brachen Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung im Bereich Volgershall auf. Aus der Wohnung wurde unter anderem eine geringe Menge Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Der Sachschaden liegt bei über 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Anrufe durch Falsche Polizeibeamte - Hinweise der Polizei

Gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger in Lüneburg wurden im Verlaufe des 12.09. durch Falsche Polizeibeamte per Telefon kontaktiert. Anrufer gaben sich unter anderem gegenüber einer 84-jährigen Lüneburgerin als Polizist aus und suggerierte, dass es in der Nachbarschaft zu diversen Einbrüchen gekommen sei und die Wertsachen der 84-Jährigen nun gefährdet seien. Alle Angerufenen, meist Seniorinnen und Senioren, erkannten den Betrugsversuch, legten auf und gaben keine Daten heraus. Die Polizei mahnt abermals und warnt vor den Anrufen "Falscher Polizeibeamter" EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl Bei diesen Anrufen erscheint oft die "110" auf dem Display der Opfer, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu erschleichen. Anstatt der 110 könnte aber auch eine andere örtliche Telefonnummer zu sehen sein. Die Täter manipulieren technisch die Anzeige der Telefonnummern ihrer Opfer mit dem sogenannten "Call-ID-Spoofing". Die Betrüger fordern mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet. Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug: - Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an! - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen - Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüneburg - Sachbeschädigung an Grundschule - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 09.09. und dem 12.09. beschädigten Unbekannte eine doppeltverglaste Fensterscheibe an einer Grundschule in der Straße Vor dem Neuen Tore. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Bargeld aufgefunden - Eigentümer gesucht

Durch einen Finder wurde bei der Polizei Melbeck eine Bargeldsumme abgegeben. Das Geld wurde nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Umkleide des Bekleidungsgeschäftes H&M in der Großen Bäckerstraße gefunden.

Der Verlierer des Geldes möge sich bitte bei der Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, melden.

Lüneburg - Diebstähle mehrerer Kennzeichen - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 12.09. auf den 13.09. entwendeten Unbekannte von mindestens sieben geparkten Fahrzeugen auf Parkplätzen in der Sülfmeisterstraße und an der Sülztorstraße die Kennzeichen. Zudem wurden weitere Kennzeichen im Innenstadtgebiet entwendet, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 69-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 12.09.22 beim Einkauf in einem Markt in der Dannenberger Straße. Es verschwanden dabei gegen 10:30 Uhr neben Bargeld auch persönliche Papiere sowie die EC-Karte der Frau. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Schaafhausen - Durchfahrtverbot und Weisungen der Polizei missachtet

Gegen das Durchfahrtverbot (Verkehrszeichen 250) verstieß ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den Morgenstunden des 12.09.22 auf der Bundesstraße 248 zwischen Jameln und Dannenberg. Als die Polizei den Passat-Fahrer gegen 08:15 Uhr stoppen wollte, missachtete dieser auch das Haltgebot der Beamten und fuhr an diesen über die Fahrbahn des Gegenverkehrs vorbei. Ihn erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Uelzen

Bad Bodenteich - Außenspiegel von Transporter demontiert

Den Außenspiegel eines Am Hang abgestellten Transporters Daimler demontierten Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 09. und 12.09.22. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Weste - Schlösser von Baumaschinen zugeklebt

Die Schlösser eines Lkw, Radladers sowie eines Baggers verklebten Unbekannte im Zeitraum vom 08. bis 12.09.22 auf einer Baustelle an der Kreisstraße 45. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.09.22 sowie in den Morgenstunden des 13.09.22 in der Ripdorfer Straße. Dabei waren insgesamt 12 Fahrer in dem 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

