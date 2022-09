Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Wahlplakaten

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag letzter Woche, 21.-22.09.2022, ist es in Lingen-Laxten, im Stadtteil Gauerbach, zu Farbschmierereien an Wahlplakaten gekommen. Auf zwei Landtagswahlplakaten der Partei Bündnis 90 / Die Grünen wurden dabei mit schwarzer Farbe Hakenkreuze aufgetragen. Zudem wurden die Gesichter der Kandidaten durch ergänzende Farbschmierereien verunglimpft. Die Plakate befanden sich auf einer Grünfläche im Bereich der Lengericher Straße / Am Birkenhain. Verschiedene Formen von Sachbeschädigungen an Wahlplakaten werden landesweit häufig registriert und begleiten regelmäßig den Wahlkampf aller Parteien. Aufgrund der herausragenden Verwendung verbotener Symbole ermittelt in diesem Fall die Abteilung Staatsschutz der Polizeiinspektion. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591-870 bei der Polizei Lingen zu melden. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell