POL-EL: Schapen - zwei Häuser bei Brand beschädigt

Lengerich (ots) - Am Sonntag zwischen 5.30 Uhr und 12.00 Uhr haben unbekannte Täter in Lengerich in der Straße Am Bürgerpark versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei wurde eine Tür beschädigt. In das Gebäude gelangte der oder die Täter jedoch nicht. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle ...

