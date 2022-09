POL-EL: Werlte - Zeugen nach Diebstahl in der Bahnhofstraße gesucht

Papenburg (ots) - Am 20. September gegen 6.20 Uhr kam es in Papenburg in der Rheiderlandstraße Höhe Abfahrt Parkplatz Meyer-Werft Tor 5/6 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtet. Ein schwarzer Jeep überholte auf der Rheiderlandstraße in Richtung Weener mehrere Fahrzeuge. Dabei musste ein entgegenkommender 27-jähriger Fahrer eines VW-Passat stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Ein weiterer, ...

mehr