Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Sachbeschädigung in der Schulstraße gesucht

Neuenhaus (ots)

Zwischen dem 16. und 19. September kam es in Neuenhaus in der Schulstraße (Neumarkt) zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte/r Täter zerstörte im dortigen, öffentlichen Toilettenhäuschen ein Waschbecken inklusive der dort angebrachten Armatur. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenhaus, 05941/98985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell