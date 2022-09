Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Lichttest 2022 unter dem Motto "Gut sehen! Sicher fahren"

Lingen (ots)

Auch in diesem Jahr findet unter dem Motto "Gut sehen! Sicher fahren!" die jährliche Lichttestaktion statt. Am 28. September fällt mit einem öffentlichen Radlichttest in Lingen in der Lookentostraße der Startschuss. Durch Oberbürgermeister Dieter Krone, die leitende Polizeidirektorin Nicola Simon, Lambert Banneke von der AOK sowie Innungsvertreter Willi-Vogt und Hermann Krone wurde letzten Mittwoch die neue Lichttestplakette vorgestellt. Mit den verschiedenen Diagnosegeräten werden die unterschiedlichen Leuchten einem Test unterzogen und entsprechend eingestellt. Anschließend gibt es nach erfolgreicher Prüfung die violette Plakette. "Des Weiteren ist darauf zu achten, dass man das Licht auch einschaltet, denn das bei modernen Fahrzeugen dauerhaft leuchtende Tagfahrlicht reicht oft nicht aus und die Rückleuchten sind dabei in der Regel ausgeschaltet. Zudem lässt es die teilweise gute Straßenbeleuchtung manchmal vergessen, das Licht einzuschalten oder man verlässt sich zu sehr auf die automatische Ein-/Ausschaltfunktion", so Simon. In den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben der Kfz-Innung startet am 1. Oktober die kostenfreie Kontrolle und endet am 28. Oktober auf dem Kirmesparkplatz an der Lindenstraße in Lingen.

