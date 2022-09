Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht in der Nordhorner Straße gesucht

Wietmarschen (ots)

Gestern gegen 19.49 Uhr fuhr der 19-jährige Fahrer eines Fiat Panda auf der B213 aus Lohne in Richtung Nordhorn. In Höhe der Straße Kanälchen kam ihm ein dunkler Audi A6 entgegen, der gerade einen Pkw überholte. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der 19-Jährige und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dennoch beschädigte der Fahrer des Audi den Außenspiegel auf der Fahrerseite des Fiat. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der Fahrer des Audi fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

