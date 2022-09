POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Sachbeschädigung in der Mühlenstraße gesucht

Neuenhaus (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 4.05 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe einer Eingangstür im Bereich der Uelsener Straße in Neuenhaus. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

