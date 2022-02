Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 39-Jährige überfährt Verkehrsinsel

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit einem Mercedes die Mönchhofstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Vermutlich infolge Unachtsamkeit überführ sie in Höhe der Hausnummer 53 eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Durch den Aufprall lösten die beiden Airbags im Wagen aus. Die 39-Jährige sowie ihr 38-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell