POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Lameystraße in Karlsruhe-Mühlburg verschafft und mehrere Wertgegenstände gestohlen. In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr trat er hierzu eine Wohnungstüre ein und entwendete anschließend mehrere hundert Euro Bargeld, einen Laptop, einen hochwertigen Anzug sowie ein Parfum. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro.

