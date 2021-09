Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)- Karlsruhe - Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel aufgebrochen. Der Automat wurde beschädigt, der Inhalt entwendet.

In der Zeit von Mittwochabend, 18.20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Zeppelinstraße in Grünwinkel aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen mit einem Werkzeug den Automaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

