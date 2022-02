Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unfall nach unklarem Fahrverhalten

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Renault die Straße "Cuzaring" in Fahrtrichtung B 535. An der Einmündung zum "Heuauer Weg" scherte dieser nach rechts aus, um in der Folge nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 27-jähriger VW-Fahrer interpretierte das Fahrverhalten des 48-Jährigen offenbar fehl und kollidierte beim Abbiegevorgang mit der linken Fahrzeugseite des Renaults. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

