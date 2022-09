POL-EL: Meppen - 83-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Meppen (ots) - Zwischen dem 21. und 25. September haben unbekannte Täter in Meppen in der Neuversener Straße die Scheibe eines Wohnwagens beschädigt. Die Täter machten laut derzeitigem Ermittlungsstand keine Beute. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

