Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Drei mutmaßliche Schleusungen an einem Tag

Konstanz / Singen / Radolfzell (ots)

In weniger als zwölf Stunden leitete die Bundespolizeiinspektion Konstanz gestern (29. Mai 2022) Ermittlungen zu gleich drei mutmaßlichen Schleusungen ein.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde eine dreiköpfige Familie durch Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Konstanz festgestellt. Die syrischen Staatsangehörigen im Alter von 57, 47 und 15 Jahren waren ausweislos und gaben an, zunächst in die Türkei geflüchtet zu sein. Von dort aus sollen sie gemeinsam mit anderen Schutzsuchenden gegen Bezahlung mit einem Schiff nach Italien gefahren sein. Im Anschluss erfolgte die Weiterreise mit den Zug über die Schweiz nach Deutschland.

Nur wenige Stunden später wurde am Bahnhof in Singen ein weiterer syrischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgestellt. Der 23-Jährige war zuvor mit einem IC aus der Schweiz eingereist. Die für den Grenzübertritt erforderlichen Ausweispapiere führte er nicht mit sich. Auch er gab gegenüber den Beamten an, mit Hilfe eines Schleusers gegen die Zahlung eines Geldbetrags von der Türkei aus über Italien nach Deutschland gereist zu sein.

In den Mittagsstunden kam es schließlich zum Verdacht einer weiteren mutmaßlichen Schleusung, als ein afghanischer Staatsangehöriger im Polizeirevier Radolfzell vorstellig wurde. Der ausweislose 19-Jährige gab an, von Afghanistan über Frankreich geschleust worden zu sein. Zuständigkeitshalber wurde er an die Bundespolizeiinspektion Konstanz übergeben.

Alle festgestellten Personen äußerten Schutzersuchen und wurden zur Prüfung ihrer Asylgesuche jeweils an die Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge weitergeleitet. Mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts wurden eingeleitet.

Zu den genauen Tathergängen und den Hintergründen der mutmaßlichen Schleusung ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

